طالبت منظمتا اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي بإبقاء المدارس مفتوحة في سياق التدابير المعتمدة لمواجهة وباء كورونا. وقالت المنظمات الثلاث، في تقرير، إن أطفال البلدان الفقيرة خسروا ما يقارب أربعة أشهر من الدراسة منذ بدء تفشي الوباء، في حين اقتصرت هذه الخسارة في البلدان الغنية على ستة أسابيع.

ولفت كل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى أنه بدلا من الانتظار، من الأجدى الاستثمار "الآن" في الأنظمة التعليمية بغية الحد من اتساع الفجوة بين التعليم المؤمن في البلدان الفقيرة وذلك الذي توفره البلدان الغنية نتيجة الوباء. واستندت المنظمات الثلاث في تقريرها إلى معلومات جمعت من نحو 150 بلدا بين جوان الماضي وأكتوبر الجاري.