ارتفعت الإصابات العالمية بفيروس كورونا المستجد بأكثر من نصف مليون حالة خلال يوم واحد لأول مرة، الخميس 29 أكتوبر 2020، في زيادة قياسية مع استمرار تسجيل قفزات يومية كبيرة، خصوصاً في الدول الأوروبية.

وحسب إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، ارتفع عدد الإصابات اليومية العالمية بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا حوالي 25 % خلال أقل من أسبوعين، حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يومياً للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت معظم البلدان الغربية وأجزاء من أمريكا اللاتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية. كما بدأ الكثير من الحكومات، باستثناء الولايات المتحدة بشكل لافت للنظر، في اتخاذ إجراءات مشددة للسيطرة على انتشار الفيروس.

ويبلغ إجمالي الإصابات العالمية 44.7 مليون حالة، فضلاً عن 1.17 مليون وفاة. حيث سجلت أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أكثر من 66 % من حالات الإصابة العالمية وأكثر من 76% من الوفيات. وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن الإصابات اليومية الجديدة في أوروبا تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين، لتسجل أكثر من 250 ألف إصابة للمرة الأولى الأربعاء.

لكن ما زالت الولايات المتحدة تتصدر الإصابات العالمية بالفيروس بنحو 8.9 مليون حالة إلى جانب 228 ألف حالة وفاة منذ بدء الجائحة. أما بين الدول العربية فقد تصدرت العراق قائمة الأعلى في الإصابات بفيروس كورونا، حيث أصيب حتى صباح اليوم الجمعة 467 ألفاً و755 بالفيروس، توفي منهم 10 آلاف و815 حالة، تلتها السعودية بـ346 ألفاً و482 إصابة، توفي منهم 5363 حالة.

وجاءت في المرتبة الثالثة عربياً المغرب 207 آلاف و718 إصابة توفي منهم 3506 حالات، ثم قطر بـ132 ألفاً و150 إصابة، توفي منهم 231 حالة، ثم الإمارات بـ130 ألفاً و336 حالة، توفي منهم 448، ثم سلطنة عمان بـ114 ألفاً و434 مصاباً توفي منهم 1208، ثم مصر بـ107 آلاف و30 مصاباً توفي منهم 6234 حالة.