قال يوسف حمودة رئيس الغرفة الوطنية المستقلة لتسوية لجنة النزاعات بأن هيئته استقبلت 400 ملف وذلك للنظر فيه تتعلق بالنزاعات بين اللاعبين والمدربين والأندية.

وأكد يوسف حمودة :" الهيئة تواجه ظروفا جد صعبة ومشاكل كبيرة عكس مايتوقعه البعض، أحيانا لا نقدر على معالجة الملفات نظرا لضيق الوقت وكثرة النزاعات،" مضيفا: " تصوروا أنه مع الساعات الأخيرة يتم استقبال ملفات محل نزاع من قبل الغرفة، كيف سنتعامل معها، كيف سنستدعي الطرف الثاني، الأمور فعلا معقدة."

وختم يوسف حمودة كلامه :" جميع قرارات الغرفة الوطنية تلقى التأييد من قبل المحكمة الدولية الرياضية وهذا أمر مشرف لهيئتنا المستقلة عن الفاف والرابطة."