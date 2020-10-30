كشفت ولاية وهران عن الانتهاء من إصلاح الأعطال، لمحطة تحلية مياه البحر الكائنة بمنطقة المقطع ببلدية مرسى الحجاج.

وأوضح بيان ولاية وهران عبر صفحتها الرسمية في" فايسبوك"، اليوم الجمعة، أنه "تبعا لتعليمات والي الولاية خلال تنقله مساء أمس إلى محطة تحلية مياه البحر الكائنة بمنطقة المقطع ببلدية مرسى الحجاج رفقة أعضاء اللجنة الأمنية، وتنفيذا لالتزامات التي تم تسطيرها بخصوص إصلاح الأعطال والعودة إلى الإنتاج، فقد تم فعلا الانتهاء من إصلاح الأعطال، و شرعت المحطة في العودة إلى الإنتاج بصفة تصاعدية ".

وأضاف البيان ذاته، أنه "يتم حاليا ملأ القنوات الناقلة والخزانات الرئيسة على مستوى الولاية، بالنتيجة ستشرع مؤسسة سيور في تزويد مختلف المناطق بهذه المادة ، ابتداء من مساء اليوم بصفة تدريجية، إلى غاية العودة إلى الوضعية الطبيعية، مع بلوغ الخزانات مستوى يسمح بذلك"

هذا و تبقى الوضعية موضوع متابعة مستمرة.