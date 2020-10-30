توفي صباح اليوم الجمعة، ثلاثة شباب ينحدرون من بلدية الرويسات في ورڨلة ، في حادث مرور مروع عقب اصطدام دراجتهم النارية التي كانوا على متنها بسيارة من نوع تويوتا إيريس عبر طريق بلدية حاسي بن عبد الله.

الضحايا الذين تترواوح أعمارهم ما بين 22 و30 سنة ، كانوا عائدين عبر المسلك ذاته إلى منازلهم قبل أن يصطدموا بسيارة من نوع تويوتا ايريس، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية وقامت بنقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف ، في حين فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات الواقعة الأليمة.