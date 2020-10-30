خلف حادثا مرور وقعا صبيحة اليوم الجمعة وليلة البارحة بولايتي المسيلة وتيارت وفاة شابين أحدهما كان يمتطي دراجة نارية والثاني يقود سيارة خفيفة اصطدمت بشاحنة. وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان على موقعها في الفايسبوك أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لحمام الضلعة، تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة التاسعة صباحا وثمانية وعشرين دقيقة بالمكان المسمى وادي لشبور التابع إقليميا لبلدية ونوغة ، لأجل حادث مرور مميت ناجم عن اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، الضحية شاب يبلغ من العمر 18 سنة وتم نقل جثته من قبل إسعافات الحماية إلى عيادة ونوغة .

من جهتها تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة عين كرمس بولاية تيارت ليلة البارحة في حدود الساعة الحادية عشر واثنتين وعشرين دقيقة بسبب حادث مرور تمثل في اصطدام وقع بين سيارة من نوع رينو كامبيس و شاحنة من نوع إيسوزي، خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 31 سنة تم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات شيخاوي مختار ببلدية عين كرمس.