تتواصل القبضة الحديدية بين مجلس إدارة مولودية الجزائر والاتحاد الجزائري لكرة القدم حيث ردت إدارة مولودية الجزائر عبر موقعها الرسمي على اتهامات الفاف لمسؤولي الفريق بتبذير المال العام.

وجاء في البيان :

أولا : العميد تعاقد مع اللاعب روني بطرق قانونية وفقا للقواعد المنظمة لبطولة كرة القدم المحترفة خاصة المادة 05 التي تنص على الشروط الواجب توفرها في اللاعب الأجنبي وأنها في هذا الشأن قدمت شهادة اللاعب الدولي ضمن ملف التأهيل على مستوى رابطة كرة القدم حتى يتسنى تسجيله وتأهيله بعد التأكد من صحة البيانات الواردة في الشهادة المقدمة للرابطة عبر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي تتصل بالطرق الرسمية الشرعية بالاتحادية الأصلية للاعب الأجنبي وتأكيد صفته الدولية لمدة سنتين على الأقل. و الرابطة وبعد تقديم ملف اللاعب روني قامت بتأهيله للأسف دون التأكد من صحة المعلومات المقدمة في الشهادة الدولية في إجراء يعد خرقا صارخا للقوانين، خاصة المادة 5 من قواعد البطولة المحترفة .

أن إدارة النادي بعدما طالبت الرابطة بوثيقة تأكيد صفة اللاعب تفاجأت أن هذه الأخيرة لم تقم بواجبها المنصوص عليه في القوانين فقامت بمراسلة الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قصد تفعيل المادة 5 والتأكد من توفر صفة الدولي في اللاعب روني.

الأمين العام للفاف باشر الإجراءات مع نظيره في الاتحاد الكاميروني وهو مشكور على ذلك و تابع الملف إلى أن وصل الرد الصادم للرابطة وهو أن المعلومات الواردة في شهادة اللاعب مزورة.

ثانيا: إدارة المولودية باشرت الإجراءات طبقا للقوانين المنظمة للبطولة خاصة المواد 108، 43، 44 و 37 من قانون البطولة والمادة 92 من قانون الانضباط، لكن النتيجة كانت رفض كل الطلبات بالرغم من تأكيد المشرفين على الهيئات الكروية في تدخلاتهم عبر القنوات أن الشهادة مزورة، ما يستلزم إلغائها تلقائيا من قبل الرابطة طبقا للقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. أكثر من ذلك إدارة النادي تقدمت بشكوى ضد اللاعب أمام السلطات القضائية المختصة والقضية على مستوى التحقيق لمتابعة كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بالقضية.

ثالثا: إدارة النادي وبعد غلق فترة التحويلات قررت عقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الكروي وأنصار النادي حول الإجراءات وتفاصيل القضية بعد استنفاذ الطرق القانونية في هذا الشأن لتتفاجأ ببيان الفاف الذي تهجم على مسيري النادي، متهما إياهم بتبديد المال العام والتعاقد مع اللاعب روني متناسين أن الخطأ الفادح الصادر من الرابطة في تأهيل اللاعب دون التأكد من صحة المعلومات الواردة في شهادته وهذا خطأ لا يغتفر عواقبه وخيمة وذو علاقة بالدعوى المقدمة من اللاعب أمام الفيفا، وأن إدارة النادي ستدافع بشدة عن حقوقها باستدعاء كل الأطراف التي لها علاقة بتأهيل اللاعب دون مراعاة للنصوص والقوانين و تحديد المسؤوليات طبقا للقانون.

وفي الأخير، تؤكد إدارة مولودية الجزائر أن كل الأشخاص الذين نشطوا الندوة الصحفية هم مسؤولون رسميون في شركة العميد وليس شبه مسؤولين كما صدر في بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.