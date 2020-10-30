تمكنت مصالح فرقة الدرك الوطني ببلدية تافراوت جنوب شرقي ولاية المدية أمس من إحباط عملية اختطاف واعتداء كانت ستطال قاصرين أثنين أقتادهما شابين منحرفين من بلدية السواقي وهي مسقط المعنيين الأربع نحو بلدية تافراوت.

قبل أن يلاحظ تحركاتهم المشبوهة أحد مواطني هذه الأخيرة الذي قام بتبليغ مصالح الدرك الذين طوقوا المكان الذي اختلى فيه المنحرفان بالقاصرين قبل مداهمتهم ويضبطوا المعتدين متلبسين بمحاولة الاعتداء على الطفلين .

ليتم بعدها اقتياد المنحرفين نحو مقر الدرك للتحقيق معهما فيما تم طمأنة القاصرين والتأكد من سلامتهما الجسدية في مصلحة صحية قبل إرجاعهما لأهلهما ببلدية السواقي.