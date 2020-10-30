دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري ، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إلى مواصلة أداء مهامه إلى غاية "اختيار خلفه تجنبا لأي فراغ سياسي".

ونقل موقع (أخبار ليبيا) عن المشري في رسالة بعث بها أمس الخميس إلى السراج قوله "يطلب منكم الاستمرار في أداء مهامكم حتى اختيار مجلس رئاسي جديد وذلك تجنبا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد".

وأشار المشري إلى أن مطالبته جاءت "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت، والاتجاه لعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية واختيار سلطة تنفيذية فاعلة".

وفي السياق ذاته ، حث مجلس النواب الليبي بطرابلس السراج على "تأجيل قراره حول ترك السلطة نهاية أكتوبر الجاري إلى أجل آخر لدواعي المصلحة العليا". وطالب المجلس السراج بإحاطته الإثنين المقبل حول "الوضع السياسي وطرح المعوقات التي تواجهها الحكومة في إدارة الأزمات".

وسبق أن أعلن السراج في شهر سبتمبر الماضي عزمه ترك منصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتسليم السلطة لطرف آخر أواخر أكتوبر. وتأتي دعوة المجلس الأعلى للدولة بعد أيام من توقيع وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) يوم 23 أكتوبر الجاري بمدينة جنيف السويسرية ،تحت رعاية الأمم المتحدة على اتفاق لوقف إطلاق النار دائم في ليبيا.