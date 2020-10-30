أصدرت اليوم الجمعة وزارة الشباب والرياضة في تونس، بلاغا يؤكد فيه إيقاف الأنشطة الرياضية إلى غاية يوم 15 نوفمبر القادم، وضرورة القيام بتحاليل الكشف عن فيروس كورونا، وإظهار سلبية النتائج لمواصلة التدريبات.

وحسب بيان الهيئة عبر موقعها الرسمي على الفايسبوك فإن تمديد إيقاف كافة المقابلات الرسمية والودية في جميع الاختصاصات الرياضية سيمتد إلى غاية 15 نوفمبر 2020 ومن ضمن إجراءات السلامة والوقاية وضعت وزارة الشباب والرياضة رقما أخضرا خاصا بالرياضيين لتسهيل حصولهم على المعلومة وتوجيههم وإرشادهم في حالة تسجيل حالات إيجابية، ومنصة الكترونية للتواصل وتبادل المعلومات بين كل الرياضيين والأطباء والمشرفين على الجامعات والجمعيات الرياضية.