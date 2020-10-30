تمكنت في حدود منتصف نهار اليوم الجمعة فرقة تابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس من إنقاذ ستة أطفال تتراوح أعمارهم من بين 2 و 11 سنة من الهلاك، في أعقاب حريق كان قد شب على مستوى موزع كهربائي تابع لسكن وظيفي يقع بمدرسة "بغدادي بلعباس" على مستوى حي العربي بن مهيدي الشعبي المعروف بتسمية "قمبيطة" في الضاحية الشمالية لمدينة سيدي بلعباس.

وكان الدخان المتصاعد والأصوات المنبعثة من الموزع الكهربائي قد خلفت هلعا كبيرا في أوساط قاطني السكن الوظيفي، مع الإشارة إلى تأكيد مديرية الحماية المدنية استعمال أفرادها للسلالم لإجلاء الأطفال من الطابق الأول وهم في حالة فزع شديد ما عجل بتحويلهم صوب المستشفى بحكم معاناتهم من الصدمة.

وسبب الحريق بداخل السكن الوظيفي الواقع بشارع "لعريش قادة" هو شرارة كهربائية، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.