سجلت الجزائر 319 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الجمعة.

وبهذا يبقى عدد الإصابات اليومية فوق حاجز 300 حالة لليوم الثالث على التوالي، بعدما سجلت الجزائر 306 إصابات أمس الخميس و320 أول أمس الأربعاء.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد إلى 57651 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، هناك 11 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و27 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 10 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

كما أعلن فورار عن تم تسجيل 7 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1956.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الشفاء حاجز الـ40 ألفا وبلغ اليوم 40014 حالة بعد تسجيل 195 حالة تعافي جديدة.

فيما ارتفع عدد المرضى المتواجدون في العناية المركزة بمختلف مستشفيات الوطن من 39 حالة أمس الخميس إلى 48 حالة اليوم الجمعة.