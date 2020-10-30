علق مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان على الفيديو الذي أثار ضجة مؤخرا في إسبانيا والذي يظهر فيه لاعب الفريق كريم بن زيمة وزميله ميندي ، حيث طالب الأول من الثاني عدم تمرير الكرة لزميلهم البرازيلي فينسيوس جونيور خلال المواجهة الأخيرة للنادي الملكي أمام مونشغلاباخ الألماني .

وقال "زيزو" اليوم خلال ندوته الصحفية التي تسبق مواجهة المرينغي لنادي هويسكا غدا السبت : " الأهم الآن هو التوضيح، اللاعبان تحدثا سويًا، ولا بأس في الأمر، هذه المواقف تحدث

دائمًا، ويقال الكثير من الأشياء، لكنهم موجودون، نحن فريق، نحتاج إلى طاقتنا من أجل أمر آخر، من الجيد أن يحدث هذا من وقت لآخر، فهذا يعني أننا على ما يرام، لقد تحدثا، وهذا كل شيء."