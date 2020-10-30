بعث الملك سلمان بن عبد العزيز برقية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للاطمئنان على صحته، حسب ما نقلت وزارة الخارجية السعودية.

وجاء في بيان الخارجية السعودية "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية للرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وقال الملك سلمان –حسب نفس البيان- "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".