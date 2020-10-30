رد الدولي الجزائري مهدي تاهرات في تغريدة له عبر تويتر على رئيسة المجلس الإقليمي في باريس، فاليري بيكريس والتي دعت أبناء بلدها من المسلمين بأن يقولوا أن ما حدث في نيس الفرنسية ليس باسمهم.

رد مدافع نادي آبها السعودي جاء قويا وكتب عبر حسابه الشخصي :"إذا كان هناك سياسيون عقلاء وصادقين فليتظاهروا، وأنا بطبعي كإنسان أدين بشدة جميع الحوادث الفضيعة التي ترتكب في فرنسا وأماكن أخرى، هل أنا ملزم بتحديد أني مسلم؟"

واضاف بطل إفريقيا مع "الخضر": "عندما أقول بشكل طبيعي فأنا أتحدث على الجانب النفسي بالطبع...أفضل توقع التفسيرات السيئة".

وليست هذه المرة التي يدافع فيها مهدي تاهرات عن مباديء وقيم الدين الاسلامي.