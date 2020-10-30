كشف المدرب الكرواتي لمنتخب زيمبابوي لكرة القدم, زدرافكو لوقاروسيتش، اليوم الجمعة عن قائمة مؤقتة تضم 24 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام المنتخب الجزائري يومي 12 و 16 نوفمبر (المجموعة 8) برسم الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021.

وحسب الموقع المتخصص "سوكر24.ز.و"، القائمة عرضة لتغييرات كون بعض اللاعبين لم يؤكدوا حضورهم، فيما يبقى مجيئ البعض الآخر غير مؤكد بسبب القيود الجديدة المفروضة في البلدان التي يقيمون بها".

ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم الخميس 12 نوفمبر بملعب 5 جويلية (سا 30ر20) قبل التنقل إلى هاراري يوم الاثنين 16 نوفمبر (00ر16 بتوقيت الجزائر) لمواجهة "المحاربين".

بعد الجولة الثانية للمجموعة الثامنة تحتل الجزائر المركز الأول بمجموع 6 نقاط أمام على التوالي, زيمبابوي (4 ن), بوتسوانا (1 ن) و زامبيا (0 ن). و يتأهل الأولان عن المجموعة للمرحلة النهائية لكان-2021 بالكاميرون و التي تأجلت إلى يناير 2022 بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19).

قائمة الـ 24 لاعبا:

حراس المرمي: شيبيزيزي الفيس (باروكا/جنوب افريقيا) - مكوروفا تاتندة (ميشيغان ستارز (الو.م.أ) - مابيسا مارتان (زامورة/اسبانيا).

المدافعون: داريكوا تندايي (نوتنغام فوراست/انجلترا) - هاديبي تتيناج (يني مالاتياسبور/تركيا) - موديمو آلاك (نادي ريف/ج.افريقيا) - زمورة جوردان (بورنموث/انجلترا) - لونقا ديفين (قولدن أوةز/ج.افريقيا) - دزنغاي جيمي (نكانا/زامبيا) - شيمويموي تاكودزوا (يويلدكوم/زامبيا), جيريري تنداي (دتروا سيتي (الو.م.أ)

لاعبو الوسط: ناكامبا مرفلوس (استون فيلا/انجلترا) - مونتسي مارشال (رامس/فرنسا) - بيليات خامة (كايزر تشيف/ج. افريقيا) - موسونا كنولدج (كاس اوبان/بلجيكا) - بنيو كونداي (ويلدستون/انجلترا) - نكوبي بوتولزوي (امازولو/ج.افريقيا) - كارورو اوفيدي (بدون فريق) - روسيكي تافادزوا (زسكز/زامبيا) - جيسي لاست (الهلال/السودان).

المهاجمون: كاديويري تينوتندا (أولمبيك ليون/فرنسا) - موسكوي ادميرال (ليستر سيتي/انجلترا) - دوبي برانس (آزام/تانزانيا) - مويو دافيد (هاميلتون/اسكتلندا).