يتواجد الحكمان الجزائريان مصطفى الغربال وعبد الحق ايتشيعلي الذين خضعا لمسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالقاهرة (مصر) لإدارة مباراة في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، رفقة مواطنهما مقران قوراري، في "صحة جيدة"، حسبما طمأنت به مساء أمس، الخميس، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

و قالت الهيئة الكروية في بيان لها :"يتواجد غربال و ايتشيعلي في حجر صحي بفندقهما، بينما جاءت نتائج الاختبارات التي أجريت على قوراري، سلبية".

و أضاف بيان الفاف أن "الحكمين يوجدان في اتصال متواصل مع الأمين العام للفاف، و ليس لهما أي مشكل طارئ، حيث يتابعان حرفيا العلاج الطبي المخصص لهما، مضيفا بأن الرئيس خير الدين زطشي و أعضاء المكتب الفيديرالي "يتمنون لهما الشفاء العاجل".

و ختم بيان الاتحادية :"نتمنى عودتهما بسرعة لعائلاتهما ولأقربائهما سالمين معافين".