كشفت مصادر عليمة لـ"الخبر" أن مصالح الدرك الوطني لبلدية بكوش لخضر، قد فتح تحقيقا في مصنع الاسمنت حجر السود ببكوش لخضر شرقي سكيكدة، حول صفقة إنجاز مدخل المصنع، وتضيف مصادرنا أن التحقيق فتح بناء على شكوى لأحد المقاولين الذي لم يفز بالصفقة ذات الغلاف المالي المعتبر.

وشرع رجال الدرك في التحقيق مع لجنتين فيما يخص المحضر والوثائق التي عملت عليها اللجان المعنية بدراسة العروض الخاصة بالصفقات.

إدارة المصنع في اتصالنا بها أكدت خبر التحقيق الذي شرع فيه رجال الدرك الوطني، والذي فتح بناء عل شكوى لمقاول لم تسند له صفة إنجاز مدخل المصنع، بسبب ارتفاع العرض المقدم من طرفه، حيث أن لجان فتح الأظرفة اختارت العرض الأقل تكلفة بما أن الفارق المالي بين المقاول الشاكي والذي فاز بالصفقة يقدر بمليار و200 مليون سنتيم عن المبلغ الكلي للصفقة، حسب تصريح مسؤول إدارة المصنع.