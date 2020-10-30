لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب خمسة آخرين بجروح بليغة إثر حادث مرور وقع اليوم الجمعة على الطريق الوطني رقم 51 جنوب مدينة المنيعة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وقع الحادث على بعد 80 كلم جنوب المنيعة باتجاه مدينة تيميمون (ولاية أدرار) إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية كان على متنها الضحايا وهم من نفس العائلة، يضيف المصدر.

وقد تم نقل جثامين الضحايا (3 أشهر الى 35 سنة) الى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية ''محمد شعباني'' وتحويل الجرحى (5 الى 40 سنة) الى مصلحة الاستعجالات لنفس المستشفى وهو الهيكل الصحي الاقرب من مكان وقوع الحادث.

وفتحت مصالح الدرك الوطني من جهتها تحقيقا لتحديد ظروف وقوع هذا الحادث.