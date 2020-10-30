تسبب الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية بقوة 6.6 درجات بحدوث تسونامي جزئي ضرب سواحل تركيا الغربية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد تسبب الزلزال بحدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار جراء زلزال إزمير.

وأشارت الوكالة إلى وقوع نحو 202 إصابة حتى الآن نتيجة الزلزال، فيما تستمر أعمال البحث عن مفقودين بعد انهيار 12 مبنى في المدينة.

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو تظهر دخول مياه البحر إلى الأبنية السكنية والطرقات، حيث يسمع صراخ المواطنين في مشهد مرعب.

ونقلت الوكالة عن إدارة الكوارث في البلاد ارتفاع عدد القتلى إلى 6 حالات، فيما يجري البحث تحت الأنقاض عن ناجين، خصوصا بعد تلقي بلاغات عن انهيار نحو 20 مبنى في الولاية الواقعة غربي البلاد.

ووقع الزلزال على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأرسلت إدارة الكوارث التركية، بشكل عاجل، مساعدات طارئة لاستخدامها في الأنشطة التي تنفذ في المنطقة، حيث توجهت على الفور 3 شاحنات تنسيق من الولايات المجاورة لإزمير.