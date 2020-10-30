أوفد الرئيس المدير المدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية " جي سي بي " ، أمس ، لجنة تحقيق إلى المديرية الجهوية للمؤسسة الكائن مقرها بحاسي مسعود ، للنظر في قضية الاعتداء الذي تعرض له عون إداري أمام مقر الشركة من طرف زميل له بمكتب النقل الجوي .

لجنة التحقيق وبحسب مصدر موثوق الموفدة من قبل المديرية العامة للمؤسسة ، راجعت تسجيلات الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الخارجية للوقوف على حيثيات الواقعة التي حدثت أمام مدخل المؤسسة واستدعت تدخل أعوان الأمن المؤسسسة وكذا بعض المارة لانهاء العراك الذي كاد أن يفضي إلى ما لا يحمد عقباه ، في الوقت الذي تم فيه نقل العون الاداري والذي هو عضو نقابي كذلك ، إلى مستشفى حاسي مسعود لتلقي العلاج بعد تعرضه لجروح ، حيث تم منحه شهادة عجز طبي لمدة 45 من طرف الطبيب الشرعي .

وأفاد مصدرنا أن لجنة التحقيق لم تقم بالاستماع إلى الموظفين الموجودين حاليا في عطلة ، واقتصر عملها على أخذ تسجيلات الفيديو لكميرات المراقبة الخارجية ، مع العلم أن القضية من المنتظر تعرض الأسبوع المقبل على الجهات والقضائية بعد مثول طرفي القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود .

جديد بالذكر أن المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية المذكورة ، حاول احتواء القضية من خلال مطالبة الضحية المشهود له بحسن الخلق والطيبة ، بالعدول عن قراره بالتوجه للقضاء ، لكن دون جدوى ، في حين اصدرت نقابة المؤسسة بيانا تضامنت فيه مع العضو النقابي المعتدى عليه .