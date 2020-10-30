أعلن الإيطالي ميشيل أوفا، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، استقالته من منصبه، اليوم الجمعة، موضحا أنه يريد التفكير في فرص مهنية أخرى.

وقال أوفا في تصريحات صحفية : "لقد استقلت من منصب نائب الرئيس ،وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "، مبرزا أنه اتخذ قراره منذ أربعة أشهر.

و استطرد يقول: "أدرس أن يكون لدي إمكانية للنظر في جميع الفرص المهنية، ومواصلة مسار العمل، والتمسك بالخبرات التي اكتسبتها طوال حياتي العملية".

وتم تعيين أوفا نائبا لرئيس الاتحاد الأوروبي، في شهر سبتمبر 2017.