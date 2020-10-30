أعلنت لجنة المسابقات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اليوم الجمعة عن اجراء المباراة النهائية لمسابقة رابطة الابطال ، والتي ستجمع الفائز في مباراة الزمالك والرجاء، بنادي الاهلي المصري، يوم 27 نوفمبر المقبل على الساعة الثامنة (توقيت الجزائر) بملعب برج العرب بالإسكندرية.

و كانت الهيئة الكروية القارية قد اعلنت امس الخميس تأجيل النهائي الذي كان مقررا يوم 6 نوفمبر لتاريخ لاحق بناء على طلب السلطات المصرية ووفقا للبروتوكول الدولي الخاص بكوفيد 19.

من جهة اخرى برمجة مباراة الدور نصف النهائي اياب بين الزمالك المصري و الرجاء البيضاوي المغربي يوم الاربعاء 4 نوفمبر على الساعة الثامنة مساء بملعب القاهرة الدولي. و كان الزمالك المصري قد فاز بلقاء الذهاب بالمغرب بنتيجة (1-0) .

وضمن الأهلي مقعدا في المباراة النهائية عقب تغلبه ذهابا وإيابا على الوداد البيضاوي بمجموع 5 أهداف لهدف واحد.