علمت "الخبر" اليوم أن حراس السواحل تمكنوا من إفشال محاولة للهجرة السرية عبر قوارب الموت من بلدية عين الطاية في الجزائر العاصمة باتجاه اسبانيا.

وبلغ عدد القوارب ثلاثة تحمل في المجموع 50 شابا تم القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، وحسب ما علمناه فإن الشباب "الحراق" ينحدر من ولايتي العاصمة وبومرداس.

تجدر الإشارة أن ساحل بلدية عين طاية أصبح منطقة عبور لإسبانيا حيث توجد عصابة مختصة في تنظيم الهجرة السرية عبر قوارب الموت.