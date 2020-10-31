أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية المدية ليلة البارحة عائلة تقطن بحي بزيوش بمدينة المدية اختنق أفرادها بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، أن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تدخلوا في حدود الساعة الثامنة من ليلة البارحة الجمعة واثنتين وأربعين دقيقة (42: 20) من أجل إسعاف وإنقاذ ونقل أربعة أشخاص مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأضاف ذات المصدر أن أفراد العائلة الأربعة التي تقطن بحي بزيوش بلدية ودائرة المدية المختنقين والذين تتراوح أعمارهم بين ( 10سنوات و 55سنة) كان لديهم غثيان وآلام في الرأس ، حيث تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى المدية.