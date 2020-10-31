أعلنت اتصالات الجزائر، في بيان لها يوم الجمعة، أن وكالاتها التجارية الرئيسية ستفتح أبوابها أمام الزبائن يوم الفاتح نوفمبر من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة زوالا بهدف ضمان استمرارية الخدمة على امتداد هذا اليوم التاريخي.

وأوضح البيان أن الوكالات المعنية بهذا التوقيت هي: "حسين داي، برج البحري، باب الزوار، بن مهيدي، عين النعجة، بئر توتة، زرالدة، عين البنيان وبن عكنون على مستوى ولاية الجزائر، بالإضافة إلى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر الولايات.

وبهذه المناسبة، تهنئ اتصالات الجزائر الشعب الجزائري بحلول الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية، مؤكدة "سعيها الدائم لعصرنة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحسين تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية للوطن".