وقع زلزال جديد، صباح اليوم السبت، في قضاء "سقري حصار" التابع لولاية إزمير غربي تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع في الساعة 8:31 بتوقيت تركيا (5:31 بتوقيت غرينتش)، قبالة سواحل "سفري حصار" ببحر إيجه، مشيرة إلى أن المعطيات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني أظهرت، أن عمق الزلزال بلغ 7.33 كيلومترات، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وقالت "آفاد" في بيان، فجر السبت، إن المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب بحر "إيجه" قبالة الولاية المذكورة شهدت حتى الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) 341 هزة ارتدادية، 31 منها شدتها فوق 4 درجات.

وأعلنت السلطات التركية، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير المدمر، الذي ضرب غرب البلاد أمس الجمعة، إلى 24 قتيلا وعدد المصابين إلى 804 جرحى".

وأكدت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفري حصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأفادت "آفاد" بأنها سجلت 107 هزات أرضية ارتدادية على الأقل بينها 21 تجاوزت قوتها 4 درجات. كما أسفر الزلزال عن تدمير مبان في جزيرة ساموس اليونانية، حيث قتل تلميذان في إحدى المدارس المحلية إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.