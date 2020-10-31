أكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أمس الجمعة في بيان لها أنه تم ربط أزيد من 237.000 منزلا جديدا بالغاز الطبيعي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020.

وجاء في البيان "على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد تمكنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من ربط أكثر من 237.000 منزلا جديدا بالغاز الطبيعي وهو ما سمح بارتفاع عدد الزبائن المستفيدين من هذه الطاقة الضرورية لراحة المواطن إلى 6.280.518 زبونا".

من جهة أخرى، أعلنت ذات الشركة عن إطلاقها قريبا لحملة توعية حول مخاطر استعمال الغاز الطبيعي عبر مختلف المواقع التي تم ربطها حديثا وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني والتي ستشهد توزيع عدد كبير من السكنات.

وأضاف المصدر أن "الشركة بفروعها الموزعة عبر التراب الوطني ستستغل فرصة احتفالات ذكرى اندلاع الثورة التحريرية لإطلاق هذه الحملة رسميا والتي تمتد إلى 15 مارس 2021".

وأوضح البيان أن هذا النشاط سيتمثل في التوجه مباشرة إلى المنازل لتوزيع المطويات لفائدة المستفيدين الجدد من هذه الطاقة والمتضمنة مختلف النصائح التي تسمح للزبون بالاستفادة من الغاز الطبيعي بكل أمان".