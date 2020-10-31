اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصا ثالثا، قالت إنه على صلة بهجوم نيس الذي وقع يوم الخميس الماضي.

ونقلت "رويترز" عن مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، قوله إن: شخصًا ثالثًا رهن الاعتقال لصلته بهجوم بسكين في نيس يوم الخميس".

وأضاف المصدر أن الاعتقال تم يوم الجمعة. وشن رجل مسلح بسكين، الخميس، هجوما أمام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص منهم مسنة قطع رأسها.

ونُقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري على يد رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق. وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية هو مهاجر تونسي يبلغ من العمر 21 عاما، واسمه إبراهيم العيساوي، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.

وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوعين على مقتل المعلم الفرنسي، صامويل باتي، الذي عرض أمام تلاميذه كاريكاتيرا مسيئا للنبي محمد، كانت قد نشرته سابقا صحيفة "شارلي إبدو".