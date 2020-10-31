وجّه بطل العالم في رياضة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف رسالة لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريحاته المناهضة للإسلام وإصراره على نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشر البطل الروسي المسلم المعتزل حديثا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة لماكرون، مع رسالة دفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللغتين الروسية والعربية. وشدد نورمحمدوف على أنه نحن المسلمين نحب رسولنا أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى. صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم، والعاقبة للمتقين."