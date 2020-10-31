سخرت مصالح أمن ولاية تيبازة 1800 شرطي لتأمين العملية الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤها غد الأحد الموافق للفاتح نوفمبر، حيث سطرت ذات المصالح مخططا أمنيا لضمان السير الحسن لهذه العملية .

وأشار بيان لخلية الإعلام والاتصال أن مصالح الأمن سخرت ما يزيد عن 1800 شرطي، لأجل تأمين هذه العملية عبر كامل إقليم اختصاص أمن الولاية، حيث تتكفل بتأمين 86 مركزا انتخابيا متواجدة في إقليم اختصاص الأمن الوطني، وذلك من خلال وضع تشكيلات ثابتة على مستوى هذه المراكز والمكاتب المخصصة للانتخاب 48 ساعة قبل بداية العملية، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة مع العمل على تأمين أماكن التجمعات والمتدخلين المعنيين قبل وبعد وأثناء عملية الانتخاب، والسهر على تسيير حركة المرور ومواكبة صناديق الاقتراع وتعزيز حواجز المراقبة باستعمال الوسائل التقنية الحديثة، بهدف ضمان الأمن والسكينة العامة لصالح المواطنين خلال يوم الاقتراع.