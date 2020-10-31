أكد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الأخيرة على أتم الاستعداد لاستفتاء هذا الأحد، كاشفا أن عدد التجمعات الانتخابية خلال الحملة الاستفتائية بلغ 1905 تجمعا ومعربا عن عن أمله في نضج ووعي الشعب الجزائري لتخطي أولى عتبات التغيير في الجزائر والتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع.

وأوضح محمد شرفي في لقاء خاص مع الإذاعة الجزائرية، أنه ولأول مرة منذ الستينات أصبحت الكتلة الناخبة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعيدا عن هيمنة الإدارة ووزارة الداخلية، مشيرا أن تعداد الهيئة الناخبة بلغ بعد استنفاذ آجال الطعون 24475310 ناخبا، واصفا العملية بالخطوة العملاقة والمكسب العظيم وهو ماتم – يضيف شرفي – بجهود مهندسي وتقنيي السلطة الذين أعدوا البطاقية الانتخابية الوطنية التي تحوزها السلطة المستقلة للانتخابات وحدها دون سواها ، وحتى وزارة الداخلية تطلب الرخصة من سلطتنا إذا ما احتاجت إلى هاته البطاقية .

وقال شرفي إن الناخبين سيتوجهون إلى 13193 مركز انتخابي تضم 60613 مكتب تصويت داخل الوطن وإلى 43 مركزا تضم 356 مكتبا خارج الوطن، بينما يبلغ عدد المكاتب المتنقلة 139مكتبا، وتم تجنيد 438 ألف مؤطر لمكاتب ومراكز التصويت، 90 ألف منهم من حفاظ الأمانة –تم انتقاؤهم من آلاف المتطوعين من النخبة وأساتذة -، مؤكدا أنه من حيث الإمكانيات البشرية لتنظيم الانتخابات السلطة مسيطرة تماما على العملية.

وأعرب شرفي عن تفاؤله بنسبة المشاركة في الاستفتاء المرتقب هذا الأحد، ونضج ووعي الشعب الجزائري لإحداث التغيير السلمي والسلس، مضيفا أن نسبة المشاركة لا يجب أن تشكل ضغطا سياسيا ونفسيا.

وكشف شرفي أنه في اليوم الأول من عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة بلغت نسبة المشاركة 11 بالمائة بينما في السابق لم تتجاوز 7 بالمائة .

وأكد شرفي أن الإمكانيات البشرية لسلطة الانتخابات، تمكنها من الاستقلالية في مجال الإعلام الآلي والتحكم في التكنولوجيا ومن حيث تطبيق البروتوكل الصحي الطبي بوجود طبيبين في اللجنة وهما بقاط بركاني وعدة بونجار، الذين تكفلا بالتنسيق مع لجنة اعتماد البروتوكل الصحي بالإشراف على أربع دورات تكوينية لمندوبي السلطة من أجل التحكم في البروتوكول الصحي المعد لاستفتاء الفاتح نوفمبر، مؤكدا أن صحة الناخبين ستكون مضمونة يوم الانتخاب.