أشارت مصادر رسمية، أمس، إلى تواجد الحارس الدولي الأسبق، سمير حجاوي، في وضع صحي حرج، وسط تعالي الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات العليا للبلد لتمكين ابن تلمسان من التنقل إلى تركيا لأجل الخضوع لعملية جراحية استعجالية هناك، في ظل الغلق الاضطراري للمجال الجوي بسبب العودة القوية المسجلة لوباء "كوفيد 19".

وقالت مصادر جد مقربة من حجاوي "إن حالة هذا الأخير الصحية لا تستدعي التأخير، بعد أن أضحى في حاجة ماسة إلى منحه الضوء الأخضر للتحول صوب أحد مستشفيات تركيا بغرض الخضوع لعملية جراحية هناك"، فيما عمل العديد من اللاعبين ممن سبق لهم اللعب بمعية الحارس الأسبق لوفاق سطيف والعديد من الأندية الجزائرية، على توجيه نداءات استعجالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأجل حمل السلطات العليا على دعم الحارس المعني وتمكينه من مبتغاه قبل فوات الأوان.

وكان آخر منصب شغله سمير حجاوي هو مدرب لحراس اتحاد بلعباس خلال موسم 2019/2020 ضمن الطاقم الفني الذي قاده التقنيان عبد القادر يعيش وزواوي الزين، قبل أن يتوارى المعني عن الأنظار بعد أن ألزمه المرض الفراش.