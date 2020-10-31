أبرز المواجهات في الدوريات 5 الأوروبية
رياضة
31 أكتوبر 2020 () - الوكالات/ شاهر .ع
تتواصل في أوروبا المنافسات الكروية حيث تقام اليوم العديد من المواجهات المثيرة في أبرز دوريات المعمورة .
ففي إنجلترا يواجه ليفربول الإنجليزي ضيفه وست هام الإنجليزي، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وستلعب باقي المواجهات على الشكل التالي : الدوري الإنجليزي : شيفيلد يونايتد - مانشستر سيتي، بيرنلي ـ تشيلسي ، ليفربول - وست هام يونايتد.
الدوري الإسباني : ريال مدريد – هويسكا، أوساسوناـ أتلتيكو مدريد، ديبورتيفو ألافيس- برشلونة.
الدوري الإيطالي : كروتون ـ أتالانتا، إنتر ميلان - بارما
الدوري الألماني : كولن - بايرن ميونيخ، أرمينيا بيليفيلد - بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي : نانت- باريس سان جيرمان، ران - بريست