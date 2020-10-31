أكد الرئس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن هناك أناس يحرّفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه.

وقال ماكرون، في حوار مع قناة "الجزيرة"، إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد (عليه أفضل الصلاة والتسليم).

وتابع ماكرون "أعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم".

وأوضح ماكرون، أن الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة.