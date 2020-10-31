أوقف عناصر أمن دائرة هنين في ولاية تلمسان ستة أشخاص بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية تلمسان.

وجاءت العملية إثر حاجز لمراقبة المدخل الشرقي لمدينة هنين، أين تم توقيف مركبة كان على متنها خمسة أشخاص من بينهم امرأة مع رضيعها البالغ من العمر 11 شهرا والعثور بحوزتهم على جوازات سفر ومبلغ مالي بالعملة الصعبة وبعض الأمتعة حيث تبين لعناصر الأمن أنهم بصدد التأهب لعملية الهجرة عن طريق الإبحار السري، وفق نفس المصدر.

وسمحت عملية التحقيق مع هؤلاء الأشخاص من التعرف على هوية ومواصفات المنظم الرئيسي للرحلة وتوقيفه بمدينة هنين، مع حجز قارب نصف مطاطي مزود بمحرك ذو قوة 55 حصانا ومبلغ مالي من العملة الصعبة وجوازات سفر وهواتف نقالة، يضيف البيان. وقد تم إنجاز إجراء قضائي قدم بموجبه الأشخاص الستة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي، كما أشير إليه.