أثنى مدرب نادي بوردو الفرنسي على لاعبه الدولي الجزائري مهدي زرقان خلال الندوة الصحفية التي سبقت لقاء الفريق غدا أمام موناكو.

وقال جون لويس:" زرقان يستطيع اللعب في العديد من المناصب رفقة ياسين عدلي، صراحة إنهما لاعبان شابان ولا نستطيع أن نلزمهما بدور معين، إنه يتمتع بلياقة في المستوى،" مضيفا :" لا أعتقد أنه جاهز بنسبة 100 بالمائة ، فزرقان أستدعي لمنتخب بلاده ناهيك على أنه لم يلعب كثيرا مع النادي بسبب الإصابة، الأمور صعبة نوعا ما لكن أؤكد أنه لاعب ماهر، فعال أمام شباك المنافس."