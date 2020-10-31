زرقان محل إشادة في بوردو

رياضة
31 أكتوبر 2020 () - شاهر.ع
0 قراءة
+ -

 

أثنى مدرب نادي بوردو الفرنسي على لاعبه الدولي الجزائري مهدي زرقان خلال الندوة الصحفية التي سبقت لقاء الفريق غدا أمام موناكو.

وقال جون لويس:" زرقان يستطيع اللعب في العديد من المناصب رفقة ياسين عدلي، صراحة إنهما لاعبان شابان ولا نستطيع أن نلزمهما بدور معين، إنه يتمتع بلياقة في المستوى،" مضيفا :" لا أعتقد أنه جاهز بنسبة 100 بالمائة ، فزرقان أستدعي لمنتخب بلاده ناهيك على أنه لم يلعب كثيرا مع النادي بسبب الإصابة، الأمور صعبة نوعا ما لكن أؤكد أنه لاعب ماهر، فعال أمام شباك المنافس."

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول