شهدت بلدية بوحنيفية أقصى غربي ولاية معسكر صباح اليوم السبت وفاة عريس وزوجته ينحدران من ولاية سيدي بلعباس اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون، وذلك بعد اقل من 48 ساعة من إقامتهما لحفل زفافهما وتفضيلهما قضاء فترة من شهر العسل ببلدية بوحنيفية.

ووفقا لما أفادت به مصادر متطابقة، فإنه قد عثر على العريس البالغ من العمر 28 سنة جثة هامدة بمعية شريكة حياته بداخل شقة تابعة لأحد الخواص، بعد أن استنشقا كميات من غاز أحادي أوكسيد الكربون المتسرب ، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على أهالي العريسين ومعارفهما .

يذكر أن الفاجعة سبقها تنظيم مراسم حفل زفاف الفقيدين يوم الخميس الفارط ، وهو ما كان له أثره البالغ في نفوس أهالي العروسين وجوع المعزين بحكم قصر المدة الفاصلة بين الحدثين المتناقضين.