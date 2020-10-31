أشرفت والي ولاية تيبازة لبيبة ويناز مباركي صبيحة اليوم السبت على مراسم حفل توزيع مقررات الاستفادة ومفاتيح سكنات عدل بمواقع 500 مسكن يبواسماعيل، حصة 400 مسكن تيكاروشين والحديقة ببلدية تيبازة بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وأشارت والي تيبازة أن عملية توزيع مفاتيح الشقق ومقررات الاستفادة لأصحابها بمواقع 500 وحدة ببواسماعيل، الحديقة بتيبازة وكذا حصة 400 وحدة سكنية بموقع تيكاروشين ستتبع بعمليات توزيع مماثلة .

كما أكدت الوالي على متابعة ملف السكن من خلال زيارات العمل و التفقد لكل البرامج التنموية منها البرامج السكنية عبر ربوع بلديات الولاية من أجل متابعة هذا القطاع بكل صرامة. ولفتت بأنه سيتم برمجة عدة عمليات لتوزيع السكنات الجاهزة خلال نهاية السنة الجارية و مع حلول السنة القادمة .

وفي إطار ترقية الرياضة المدرسية أشرفت والي الولاية على توزيع عتاد رياضي بيداغوجي لفائدة الابتدائيات الواقعة بمناطق الظل.