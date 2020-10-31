توفي شخصان من عائلة واحدة وأصيبت امرأة أخرى في حادث انحراف ثم انقلاب لسيارة سياحية على الطريق الرابط بين بلديتي خنشلة وبغاي، حسب ما أفادت به اليوم السبت المديرية الولائية للحماية المدنية.

واستنادا إلى نفس المصدر، فإن عناصر الحماية المدنية بالمركز المتقدم خنشلة تلقوا في حدود الساعة الثامنة من ليلة الجمعة إلى السبت نداء استغاثة يفيد بوقوع حادث مرور يتمثل في انقلاب سيارة سياحية واصطدامها بشجرة بإقليم بلدية بغاي ليتنقلوا إلى عين المكان.

وقام عناصر الحماية المدنية بإجلاء جثتي شاب (29 سنة) و شقيقته (26 سنة) بعين المكان ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية أحمد بن بلة بخنشلة في الوقت الذي قاموا فيه بتقديم الإسعافات الأولية لامرأة تعاني من إصابات في أنحاء متعددة من الجسم قبل تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات بذات المؤسسة الصحية. من جهتها قامت المصالح الأمنية المختصة إقليميا بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.