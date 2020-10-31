أفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب في بيان له أن عملية تموين المطاحن المتخصصة في إنتاج مادة السميد بالمادة الأولية ستتواصل غدا الأحد، المصادف للاحتفال بالفاتح من نوفمبر وذلك قصد ضمان وفرة هذا المنتوج الواسع الاستهلاك.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك " يعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب بأن تموين المطاحن المنتجة لمادة السميد بالمادة الأولية متواصل يوم الفاتح نوفمبر (الأحد) ذكرى اندلاع ثورة التحرير".

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإجراء يندرج في إطار "حرص الديوان على توفير مادة السميد في الأسواق في هكذا مناسبات التي تشهد استهلاكا مرتفعا". يذكر ان الديوان الجزائري المهني للحبوب قد اتخذ ذات الإجراء خلال يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.