كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم السبت، أنه يواصل جملة الإجراءات التي باشرها بهدف الاستعداد وتوفير الظروف التنظيمية الملائمة لموسم استثنائي للعمرة من خلال عقد العديد من اللقاءات التقنية الضرورية مع مختلف الشركاء خصوصا الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب بيان للديوان، فإن الخطوة جاءت بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن السماح بقدوم المعتمرين من خارج البقاع المقدسة.

وأضاف البيان أنه تم الاجتماع مع المصالح القنصلية لسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر من أجل الاطلاع على المستجدات الخاصة بهذا الموسم الاستثنائي، وتعزيز التنسيق بما يكفل حسن التحضير لعودة النشاط.

كما أعربت المصالح القنصلية عن كامل استعدادها للتعاون المحكم وتقديم المعلومات وجميع التسهيلات الضرورية لنجاح العملية، داعية الجميع لاستقاء المعلومات الخاصة بتنظيم شعيرة الحج والعمرة من مصادرها الرسمية المعتمدة بالجزائر.

ويواصل الديوان استكمال الإجراءات اللازمة خصوصا ما تعلق بالترخيص لجميع وكالات السياحة و الأسفار المؤهلة للمشاركة في العملية من خلال تخفيف وتبسيط الإجراءات استعدادا لاستئناف النشاط بعد أن تقوم السلطات الوطنية المخولة بالسماح بعودة رحلات العمرة.