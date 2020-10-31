زار مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم اليوم السبت المجاهد لخضر بورقعة وحرمه، المتواجدان في المستشفى بعد اصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحضور عائلة المجاهد، استفسر مستشار رئيس الجمهورية عن الوضع الصحي للقائد السابق للولاية التاريخية الرابعة وحرمه.

وتمنى السيد علاهم في هذا الاطار الشفاء العاجل للمجاهد لخضر بورقعة ولحرمه, معربا لهما عن تعاطفه التام.

ويتكفل فريق طبي متخصص بالمجاهد لخضر بورقعة (87 سنة) وحرمه، اللذان ادخلا منذ حوالي عشرة أيام مستشفى الأمن الوطني (لي غليسين).