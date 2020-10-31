تم تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة تحري و متابعة الفيروس بالجزائر الدكتور جمال فورار.

و بهذا بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة في الجزائر 57.942 حالة.

كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الفيروس خلال نفس الفترة، لينتقل عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 1964 وفاة.

كما انتقل العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس إلى 40.201 بعد أن تماثل 187 مريضا للشفاء.

فيما يتواجد 44 مريضا تحت العناية المركزة.

وأضاف الدكتور فورار أن 14 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و23 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 11 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.