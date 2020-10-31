توفي شخصان اليوم السبت بولاية سعيدة إثر حادث انحراف وانقلاب مركبة نفعية حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي سعيدة ومعسكر بالقرب من منطقة سيدي عيسى (بلدية أولاد خالد) حيث أدى الى هلاك شخصين (رجل وامرأة) بعين المكان.

و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل جثتي الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "أحمد مدغري" لعاصمة الولاية.

و قد فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.