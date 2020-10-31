أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم السبت، أن عملية قامت بها القوات الأميركية في شمال نيجيريا، نجحت في تحرير المواطن الذي خُطف على أيدي مسلحين في النيجر، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ذكر المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في بيان، أن "القوات الأميركية نفذت عملية (...) في وقت مبكر من اليوم في شمال نيجيريا، لتحرير مواطن أميركي اختطفته مجموعة مسلحة".

وكان ستة مسلحين قد خطفوا فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاما بعد وصولهم على دراجات نارية إلى منزله في قرية مسالاتا بجنوب النيجر بالقرب من الحدود مع نيجيريا حيث كان يربي الجمال والأغنام والدواجن ويزرع المانغو، وفقا لرويترز.

وكان وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي، قد أعلن في وقت سابق الإفراج عن الرهينة، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتواجه النيجر مثل معظم مناطق الساحل بغرب أفريقيا أزمة أمنية عميقة بسبب شن جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الارهابيين، هجمات على الجيش والمدنيين على الرغم من مساعدة القوات الفرنسية والأميركية.

ولقي أربعة جنود أميركيين حتفهم في كمين في النيجر عام 2017، مما أثار نقاشا بشأن دور الولايات المتحدة في صحراء غرب إفريقيا.