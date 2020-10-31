استأنف الدولي الجزائري محمد فارس التدريبات اليوم السبت، مع ناديه لاتسيو روما لكرة القدم، بعد خضوعه لاختبار سلبي لجائحة كورونا فيروس المستجد، رفقة عدد من زملائه في النادي، حسب ما أوردته عدة وسئل إعلامية إيطالية.

و كان نادي لاتسيو الذي خاض مساء يوم الاربعاء مباراة في منافسة رابطة الأبطال الاوروبية في بروج (بلجيكا) بتعداد ناقص، أعلن قبل ذلك وضع لاعبيه في حجر صحي بعد صدور نتائج إيجابية يوم أمس الجمعة.

ولم يوضح النادي الإيطالي لا عدد و لا هوية اللاعبين المصابين, لكنه اكد لأول مرة، وجود حالات إيجابية لكوفيد-19 ضمن التعداد بعد أن أشار خلال هذا الأسبوع إلى وجود حالات "مشكوك فيها".

و قد غاب عدة لاعبين من بينهم محمد فارس عن الحصة التدريبية ليوم أمس الجمعة، مما جعل بعض الوسائل الاعلامية تتحدث عن وجود حالات ايجابية للجائحة.

لكن مسحة الاختبارات التي خضع لها اللاعبون اليوم السبت, سمحت للمدرب سيمون انزاغي باسترجاع 8 لاعبين قبيل المباراة المقررة ضد تورينو، من ضمنهم فارس و هداف الفريق سيرو إيموبيل اللذين تدربا بصفة عادية مع المجموعة.

و كان المدافع الأيسر الجزائري قد خضع لاختبار ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه "الطورو" يوم الأحد خارج مواقعها لحساب الجولة السادسة للبطولة الإيطالية الأولى.