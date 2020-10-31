أصيب رجل دين مسيحي بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه في مدينة ليون الفرنسية، بحسب تقارير صحفية.

وقالت الشرطة الفرنسية إن المصاب هو قس أرثوذكسي، وهو في حالة صحية حرجة، وإن الجاني فر هاربا من مكان الحادث.

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيها إن هناك "حادثا خطيرا جاريا"، لكنها لم تذكر تفاصيل عما يحدث.

وأضافت أن قوات الأمن كانت في موقع الحادث في الدائرة السابعة بمدينة ليون وحثت الناس على تجنب المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية أن إطلاق النار وقع عندما كان القس يغلق كنيسته.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس للأنباء إن المهاجم كان مسلحا ببندقية خرطوش قصيرة الماسورة واليد، وفر من المكان بعد الهجوم.