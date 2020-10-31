تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت العديد من برقيات الإطمئنان والتمنيات بالشفاء العاجل.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية فقد تلقى الرئيس تبون برقيات من قبل كل من:

- أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

- رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين.

- رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.

- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي.

- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا، فائز السراج.

- رئيس جمهورية البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا" .

كما تلقى رئيس الجمهورية، يضيف البيان، "برقية مماثلة من قائد القوات الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم"، الجنرال ستيفن تاون ساند".

وأصدر ديوان رئاسة الجمهورية مساء أول أمس بيانا حول صحة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد البيان أن الفريق الطبي يؤكد تفاؤله بنتائج الفحوصات التي خضع لها رئيس الجمهورية.

وتم نقل الرئيس تبون الأربعاء الماضي إلى ألمانيا من لإجراء فحوصات طبية معمقة بناءً على توصية من طاقمه الطبي.

وكانت مصالح رئاسة الجمهورية قد أعلنت، عن دخول الرئيس تبون، إلى مستشفى عين النعجة العسكري من أجل العلاج.