سجلت الجزائر المصادقة امس الجمعة على اللائحة 2548 (2020) من قبل مجلس الامن الاممي القاضية بتجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا, حسبما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية.



"و من خلال هذه اللائحة, التي تعيد ذكر اهم ما ورد في نص اللائحة 2494 (2019), يقدم مجلس الامن الاممي دعمه لجهود الامين العام و المبعوث الشخصي المقبل الرامية الى اعادة بعث المفاوضات للتوصل الى حل في مسألة الصحراء الغربية", يضيف البيان.



و عليه, وجه مجلس الامن الدعوة مجددا لاطراف النزاع باستئناف المفاوضات تحت اشراف الامين العام دون شروط مسبقة و بحسن النية من اجل التوصل الى حل سياسي عادل و مستدام و يرضي الطرفين من شأنه ان يفضي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي.



و حسب البيان, "جددت الجزائر قناعتها ان المفاوضات المباشرة و من دون شروط مسبقة و بحسن النية بين المغرب و جبهة البوليساريو من شأنها فتح الطريق امام حل سياسي عادل و نهائي و مستدام وفق الشرعية الدولية و مبدأ الامم المتحدة بخصوص تصفية الاستعمار".



و بصفتها بلد ملاحظ رسمي لمسار السلام, "ابدت الجزائر أسفها كون اللائحة 2548 (2020), على غرار اللائحة 2494 (2019), لا تؤيد اي اجراء ملموس من شأنه

اعادة بعث المسار السياسي و دعم التنفيذ الكامل لعهدة مينورسو".



و اشادت الجزائر بموقف اعضاء مجلس الامن, لا سيما جنوب افريقيا و روسيا و كذا كل الاعضاء الاخرين الذين اشاروا بوضوح الى اسباب الانسداد الحالي".



كما اعربت الجزائر عن دعمها الكامل للامين العام للامم المتحدة , مجددة دعوتها للتعيين الفوري لمبعوثه الشخصي", يختم البيان.